Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo: Namasté illumina di blu, simbolicamente, tutta Italia - Ragusa Oggi

Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo: Namasté illumina di blu, simbolicamente, tutta Italia

Da diversi anni il Progetto Autismo dell’Associazione Namasté si impegna ad organizzare eventi, momenti

ed attività per sensibilizzare il territorio della provincia di Ragusa alla diversità, in particolare trattando il

tema autismo, un disturbo del neurosviluppo che esiste ogni giorno e perdura per tutta la vita.

L’impegno costante dell’associazione è stato ed è quello di organizzare iniziative in occasione del 2 aprile

“Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”. Negli anni diversi sono stati gli eventi con un

denominatore comune: informare e sensibilizzare all’autismo.

Siamo partiti da un workshop formativo in collaborazione con l’ASP 7 di Ragusa, abbiamo continuato

creando dei momenti informativi e di sensibilizzazione in alcune scuole della provincia, è stato realizzato un

corto toccando i temi dell’inclusione coinvolgendo i ragazzi del laboratorio teatrale “Teatrando” dell’

associazione stessa, abbiamo proiettato un film per riflettere sull’età adulta e il possibile inserimento

lavorativo, sulle difficoltà di gestione dei comportamenti nei diversi contesti che accolgono la persona con

autismo, abbiamo voluto rivolgerci anche ai bambini, forse già più sensibili di noi adulti, distribuendo un

fumetto realizzato da una fumettista dell’accademia di Palermo, creato appositamente, per informare di

alcune caratteristiche comportamentali dell’autismo.

Queste iniziative hanno dato la possibilità, come i pezzi di un puzzle, di costruire un’unica tela.

I professionisti si sono confrontati sui principi e le procedure di trattamento da applicare nella presa in

carico coinvolgendo insegnanti e operatori scolastici a essere attivi nella fase di generalizzazione degli

apprendimenti nei diversi contesti; gli insegnanti e le famiglie, spesso lasciate sole dalle Istituzioni, hanno

arricchito gli incontri con le loro esperienze, smuovendo la coscienza di ognuno di noi a svolgere ancora

meglio quello che la vita ci porta a fare; ciascun operatore a vario titolo ha tratto spunto per lavorare

secondo Scienza e Coscienza nel rispetto delle persone. Iniziative che hanno voluto mirare a un obiettivo

difficile e ambizioso quale quello di dis-informare dalle conoscenze apprese da ciò che non si conosce.

Blu è il colore dell’autismo, sono stati accesi di blu diversi monumenti nel mondo, e anche il Comune di

Chiaramonte Gulfi si è acceso di blu, un colore che simboleggia l’opportunità di conoscere e far conoscere

cosa sia il disturbo dello spettro autistico e di non lasciare nessuno escluso.

Quest’anno purtroppo nessun evento, nessuno scambio di opinione, nessuna domanda degli alunni

curiosi… ma con una grafica abbiamo voluto accendere di blu l’intera Italia, per dire alle famiglie che siamo

loro vicini, che sappiamo quanto sia per loro difficile questo momento, così come contenere e gestire i

comportamenti problema e quanto, a volte, una passeggiata possa essere vitale per lenire la tensione. Ma

siamo accanto anche a tutti gli operatori che attraverso la tele-abilitazione, efficace sicuramente ma con i

limiti che possiamo immaginare, stanno cercando di programmare e implementare gli interventi.

#restiamoacasa, ma con il cuore siamo nelle vostre case.