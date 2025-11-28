In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’U.O.C. di Malattie Infettive di Modica, diretta dal dottor Gaetano Cabibbo, promuove una mattinata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 1° dicembre, dalle 8 alle 14, presso il Padiglione A (ingresso principale) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”. Il punto informativo sarà presidiato dal personale sanitario, pronto a distribuire […]
Giornata Mondiale contro l’AIDS: test HIV gratuiti all’ospedale di Modica il 1° dicembre
28 Nov 2025 12:42
In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’U.O.C. di Malattie Infettive di Modica, diretta dal dottor Gaetano Cabibbo, promuove una mattinata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 1° dicembre, dalle 8 alle 14, presso il Padiglione A (ingresso principale) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”.
Il punto informativo sarà presidiato dal personale sanitario, pronto a distribuire materiale divulgativo e a fornire indicazioni aggiornate su HIV, AIDS e principali infezioni sessualmente trasmesse. I medici della U.O.C. saranno disponibili per spiegazioni dettagliate sul test HIV, illustrando quando eseguirlo, dove effettuarlo e offrendo, su richiesta, una consulenza pre e post-test, completa delle informazioni sul consenso informato.
“Una diagnosi chiara e tempestiva è fondamentale per intraprendere subito percorsi clinici adeguati, prevenendo complicanze e garantendo un’assistenza efficace”, sottolinea il dottor Cabibbo.
Il test HIV è disponibile gratuitamente presso il Laboratorio Analisi dell’ospedale (via Aldo Moro 3) dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 13:00, nel pieno rispetto della privacy dei pazienti. Per fissare un colloquio con un medico infettivologo o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ambulatorio di Malattie Infettive al numero 0932-448363, dal lunedì al venerdì nelle ore mattutine.
© Riproduzione riservata