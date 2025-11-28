Giornata Mondiale contro l’AIDS: test HIV gratuiti all’ospedale di Modica il 1° dicembre

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, l’U.O.C. di Malattie Infettive di Modica, diretta dal dottor Gaetano Cabibbo, promuove una mattinata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione. L’iniziativa si svolgerà mercoledì 1° dicembre, dalle 8 alle 14, presso il Padiglione A (ingresso principale) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri”.

Il punto informativo sarà presidiato dal personale sanitario, pronto a distribuire materiale divulgativo e a fornire indicazioni aggiornate su HIV, AIDS e principali infezioni sessualmente trasmesse. I medici della U.O.C. saranno disponibili per spiegazioni dettagliate sul test HIV, illustrando quando eseguirlo, dove effettuarlo e offrendo, su richiesta, una consulenza pre e post-test, completa delle informazioni sul consenso informato.

“Una diagnosi chiara e tempestiva è fondamentale per intraprendere subito percorsi clinici adeguati, prevenendo complicanze e garantendo un’assistenza efficace”, sottolinea il dottor Cabibbo.

Il test HIV è disponibile gratuitamente presso il Laboratorio Analisi dell’ospedale (via Aldo Moro 3) dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 13:00, nel pieno rispetto della privacy dei pazienti. Per fissare un colloquio con un medico infettivologo o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare l’Ambulatorio di Malattie Infettive al numero 0932-448363, dal lunedì al venerdì nelle ore mattutine.

