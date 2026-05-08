Flavio Insinna arriva a Modica: al Teatro Garibaldi va in scena “Gente di facili costumi”

Il sipario del Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione di prosa 2025-2026. Martedì 12 e mercoledì 13 maggio, alle ore 21, andrà in scena “Gente di facili costumi”, storica commedia firmata da Nino Marino e Nino Manfredi, con protagonisti Flavio Insinna e Giulia Fiume.

Uno spettacolo che unisce ironia, comicità e profonde riflessioni umane, riportando sul palco uno dei testi più amati del teatro italiano contemporaneo.

Flavio Insinna e Giulia Fiume danno nuova vita al capolavoro di Manfredi

Rappresentata per la prima volta nel 1988 con Nino Manfredi protagonista, la commedia torna oggi con la regia di Luca Manfredi, figlio del grande attore romano, che sceglie di mantenere intatto lo spirito originale dell’opera rendendola però attuale e vicina al pubblico contemporaneo.

Flavio Insinna interpreta Ugo, intellettuale disilluso e sceneggiatore frustrato che sopravvive scrivendo per televisione e cinema, coltivando però il sogno di un’arte più autentica e raffinata.

Al suo fianco Giulia Fiume veste i panni di Anna, detta “Principessa”, prostituta esuberante, rumorosa e piena di contraddizioni, che sogna improbabilmente di diventare giostraia.

Tra incidenti domestici, sfratti e situazioni paradossali, i due si ritrovano costretti a convivere sotto lo stesso tetto. Da qui nasce una girandola di equivoci, scontri e battibecchi irresistibili che gradualmente lascia emergere fragilità, solitudini e inattese complicità.

Una commedia che fa ridere ma invita a guardare oltre le apparenze

“Gente di facili costumi” resta ancora oggi un’opera straordinariamente attuale perché racconta con leggerezza e profondità il bisogno umano di essere compresi, accolti e amati.

La comicità travolgente si intreccia continuamente con momenti di malinconia e tenerezza, in quella cifra narrativa che ha reso inconfondibile il teatro di Nino Manfredi.

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