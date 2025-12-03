Giornata Internazionale dei Disabili: taglio del nastro del nuovo Centro Anffas

Questa mattina, in occasione del 3 dicembre – Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stato inaugurato il nuovo Centro per disabili gestito da Anffas Modica APS – ETS, una struttura di grande rilevanza sociale situata a metà strada tra Modica e Scicli, pensata per servire l’intera comunità del territorio.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco di Modica, Maria Monisteri, e del sindaco di Scicli, Mario Marino, comune capofila del progetto. Accanto a loro, numerosi cittadini, rappresentanti delle forze dell’ordine, volontari e operatori del settore hanno partecipato a un momento carico di emozione e significato, insieme a due ospiti del centro che hanno simbolicamente condiviso l’inaugurazione.

Il nuovo Centro nasce da una collaborazione tra il Comune di Scicli, quello di Modica e gli altri comuni del GAL Terra Barocca, che ha finanziato interamente gli interventi di riqualificazione dell’edificio.

L’Anffas di Modica necessitava da tempo di spazi più ampi, moderni e funzionali per le sue attività. Grazie al progetto condiviso, oggi gli ospiti potranno usufruire di ambienti completamente rinnovati, ideati per favorire: attività laboratoriali, animazione e socializzazione, percorsi educativi e di sviluppo personale, servizi dedicati sia a persone con disabilità che, in parte, a soggetti anziani, grazie alla funzione di centro diurno integrato.

La scelta della posizione — in un’area residenziale e ben collegata — è stata pensata per garantire accessibilità, serenità e un più forte radicamento nel tessuto sociale.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha sottolineato la valenza del progetto per tutto il territorio:

“Una struttura importante, condivisa, di grande rilevanza sociale. L’Anffas di Modica aveva bisogno di locali più nuovi e funzionali, e insieme al comune di Scicli e a quelli del GAL Terra Barocca abbiamo lavorato per rendere possibile questo progetto. Qui gli ospiti potranno trascorrere le giornate con serenità, partecipare ad animazione e laboratori, in un contesto accogliente e pienamente accessibile. È una giornata significativa per tutta la comunità e conferma il nostro impegno costante nel sociale.”

Anche il sindaco di Scicli, Mario Marino, ha espresso soddisfazione per l’apertura, definendo il centro “un esempio concreto di collaborazione interistituzionale al servizio delle fasce più fragili”.

L’inaugurazione cade in una data altamente simbolica: la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dalle Nazioni Unite per promuovere diritti, dignità e piena partecipazione sociale. Nel suo messaggio nazionale, Anffas ricorda che: “I tre temi fondamentali dello sviluppo sociale — eliminazione della povertà, lavoro dignitoso per tutti e inclusione — sono interconnessi. L’inclusione delle persone con disabilità come agenti e beneficiari dello sviluppo sociale è indispensabile.”

Il presidente nazionale Anffas, Roberto Speziale, ha ribadito: “La persona al centro, ancora una volta: non solo come destinataria di servizi, ma come chiave del progresso sociale. Occorre collaborazione e impegno costante, perché l’inclusione non resti un obiettivo astratto. Dobbiamo costruire una società con pari diritti e pari opportunità, dove la dignità di tutti è rispettata.”

Con l’apertura del nuovo Centro, Modica, Scicli e l’intero comprensorio compiono un passo decisivo verso una comunità più inclusiva, capace di offrire servizi di qualità e spazi adeguati alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

