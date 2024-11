Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le caserme dei carabinieri illuminate di rosso

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le sedi del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, della Compagnia di Modica, della Tenenza di Scicli e della Stazione Ragusa Ibla si sono illuminate di arancione, simbolo scelto per rappresentare un futuro senza violenza di genere.

Un gesto simbolico ma concreto

L’iniziativa si inserisce nella campagna internazionale “Orange the World”, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International. L’Arma dei Carabinieri ha aderito a questa campagna, sottolineando il proprio impegno nel contrasto alla violenza sulle donne.

Locali dedicati e supporto concreto alle vittime

Presso le sedi di Modica, Scicli e Ragusa Ibla sono stati allestiti locali idonei per l’ascolto protetto delle vittime vulnerabili, spazi pensati per garantire un ambiente sicuro, riservato e accogliente alle donne che vogliono denunciare episodi di violenza o situazioni di disagio.

Invito al dialogo e alla denuncia

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio appello a tutte le donne che vivono situazioni di violenza, sia in ambito familiare, affettivo o lavorativo, a non esitare nel rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri.

Presso le stazioni dell’Arma, le donne troveranno personale qualificato e sensibile, pronto ad ascoltare con discrezione e ad accompagnarle nel percorso di protezione e denuncia.

La luce arancione accesa nelle caserme è un messaggio forte e chiaro: “Siete al sicuro, non siete sole”.

