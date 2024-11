Giornata dell’albero, dal Lions Club Modica trenta alberi piantumati a Frigintini

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell’Ambiente, il Lions Club Modica, guidato dal presidente Giovanni Liberatore, ha organizzato un’importante iniziativa dedicata alla tutela ambientale e all’educazione ecologica. Sono stati piantati 30 alberi nei plessi dell’istituto comprensivo “Carlo Amore – Piano Gesù”, distribuiti tra Frigintini e le contrade Gianforma e Cannizzara.

I protagonisti della piantumazione

Gli alberi donati dal Lions Club Modica, in collaborazione con la sezione di Ragusa dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste, comprendono: 10 carrubi, 10 ulivi, 10 roverelle.

Il primo albero, un ulivo, è stato simbolicamente messo a dimora nel giardino della sezione dell’infanzia di Gianforma. In un momento ricco di significato, i bambini hanno partecipato attivamente appendendo all’albero foglie di carta con pensieri dedicati alla salvaguardia dell’ambiente.

L’importanza educativa dell’iniziativa

Giovanni Liberatore, presidente del Lions Club Modica, ha sottolineato l’obiettivo formativo del progetto:

“Abbiamo aderito alla Giornata Nazionale degli Alberi perché vogliamo prenderci cura del pianeta partendo dai bambini, insegnando loro a prendersi cura di ciascun albero, così come ogni famiglia si prende cura dei propri figli.”

Anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo, Giulia d’Urso, ha elogiato l’iniziativa:

“L’attività si inserisce all’interno di un percorso didattico che sottolinea l’importanza del patrimonio arboreo e il ruolo cruciale di boschi e foreste per il nostro ecosistema.”

Un messaggio per il futuro

Questa iniziativa rappresenta non solo un atto concreto di valorizzazione del patrimonio arboreo locale, ma anche un’occasione per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza degli alberi nella lotta contro i cambiamenti climatici e per la salvaguardia dell’ecosistema.

La Giornata Nazionale degli Alberi è un appuntamento fondamentale per ricordare quanto le foreste e i boschi contribuiscano alla biodiversità, al benessere del pianeta e al miglioramento della qualità della vita di tutti noi.

