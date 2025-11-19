La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Giornata dei diritti dell’infanzia: a Modica eventi, incontri e consapevolezza
19 Nov 2025 07:30
Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una ricorrenza che ricorda due passaggi fondamentali nella storia della tutela dei minori: la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione ONU del 1989, oggi ratificata da quasi tutti i Paesi del mondo.
Una giornata che rinnova l’impegno collettivo a garantire a bambini e ragazzi protezione, ascolto, sicurezza e opportunità, perché ogni infanzia merita di crescere lontana da abusi, maltrattamenti e discriminazioni.
In questo contesto, il Kiwanis Club di Modica, da sempre impegnato nella mission internazionale “Saving the Children of the World”, ha organizzato un ciclo di incontri formativi nelle scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti sui loro diritti fondamentali.
Gli incontri nelle scuole: due giorni dedicati alla consapevolezza
Le attività prenderanno il via mercoledì 19 novembre, con appuntamenti distribuiti nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Marta – Ciaceri”: ore 9.00 – 10.00: Plesso Piano Ceci, ore 11.00 – 12.00: Plesso S. Elena.
Il programma proseguirà giovedì 20 novembre: ore 9.00 – 10.00: Plesso S. Marta, ore 10.30 – 11.30: Plesso 8 Marzo
Gli incontri vogliono offrire ai bambini e ai ragazzi un momento di confronto, educazione e crescita, aiutandoli a conoscere meglio i propri diritti e ciò che la Convenzione internazionale prevede per loro.
Le istituzioni presenti
La giornata sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica, prof.ssa Grazia Basile, della presidente del Kiwanis Club di Modica, prof.ssa Pina Angelico, e del Luogotenente Governatore Kiwanis del Distretto Italia–San Marino, Divisione 3 Sicilia Sud-Est, dr. Antonio Davì.
Un dialogo tra scuola, volontariato e istituzioni per ricordare che la tutela dell’infanzia è un impegno che coinvolge l’intera comunità.
Il cuore degli incontri: i diritti spiegati ai più giovani
Durante gli appuntamenti saranno illustrati alcuni dei 54 articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tra cui: diritto alla protezione, diritto alla salute, diritto all’istruzione, diritto all’ascolto e alla partecipazione, diritto al gioco e al tempo libero.
Obiettivo: far comprendere ai bambini che hanno diritti inviolabili, che vanno riconosciuti, difesi e promossi, e che la consapevolezza è il primo passo verso la libertà e la dignità.
