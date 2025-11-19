Giornata dei diritti dell’infanzia: a Modica eventi, incontri e consapevolezza

Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, una ricorrenza che ricorda due passaggi fondamentali nella storia della tutela dei minori: la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 e la Convenzione ONU del 1989, oggi ratificata da quasi tutti i Paesi del mondo.

Una giornata che rinnova l’impegno collettivo a garantire a bambini e ragazzi protezione, ascolto, sicurezza e opportunità, perché ogni infanzia merita di crescere lontana da abusi, maltrattamenti e discriminazioni.

In questo contesto, il Kiwanis Club di Modica, da sempre impegnato nella mission internazionale “Saving the Children of the World”, ha organizzato un ciclo di incontri formativi nelle scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti sui loro diritti fondamentali.

Gli incontri nelle scuole: due giorni dedicati alla consapevolezza

Le attività prenderanno il via mercoledì 19 novembre, con appuntamenti distribuiti nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Marta – Ciaceri”: ore 9.00 – 10.00: Plesso Piano Ceci, ore 11.00 – 12.00: Plesso S. Elena.

Il programma proseguirà giovedì 20 novembre: ore 9.00 – 10.00: Plesso S. Marta, ore 10.30 – 11.30: Plesso 8 Marzo

Gli incontri vogliono offrire ai bambini e ai ragazzi un momento di confronto, educazione e crescita, aiutandoli a conoscere meglio i propri diritti e ciò che la Convenzione internazionale prevede per loro.

Le istituzioni presenti

La giornata sarà aperta dai saluti della dirigente scolastica, prof.ssa Grazia Basile, della presidente del Kiwanis Club di Modica, prof.ssa Pina Angelico, e del Luogotenente Governatore Kiwanis del Distretto Italia–San Marino, Divisione 3 Sicilia Sud-Est, dr. Antonio Davì.

Un dialogo tra scuola, volontariato e istituzioni per ricordare che la tutela dell’infanzia è un impegno che coinvolge l’intera comunità.

Il cuore degli incontri: i diritti spiegati ai più giovani

Durante gli appuntamenti saranno illustrati alcuni dei 54 articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tra cui: diritto alla protezione, diritto alla salute, diritto all’istruzione, diritto all’ascolto e alla partecipazione, diritto al gioco e al tempo libero.

Obiettivo: far comprendere ai bambini che hanno diritti inviolabili, che vanno riconosciuti, difesi e promossi, e che la consapevolezza è il primo passo verso la libertà e la dignità.

