“Giorgio La Pira, una vita per la pace nel mondo”: a Pozzallo si presenta il libro di Grazia Dormiente

Il Comune di Pozzallo, insieme all’Assessorato alla Cultura, organizzerà il 28 giugno di quest’anno presso la Villa Comunale alle ore 18:00 la presentazione del libro “Giorgio La Pira, una vita per la pace nel mondo” di Grazia Dormiente, edito da Prova d’Autore nel 2024. Questo evento mira a riflettere sul valore e sull’importanza della audace testimonianza di Giorgio La Pira, definito “cristiano siciliano” profondamente legato al mare e aperto agli orizzonti del mondo e del cielo.

Secondo l’autrice, questo volume vuole garantire che la memoria e l’opera di Giorgio La Pira, con il suo impegno internazionale come sindaco di Firenze e costruttore di pace, non siano legate solo ai luoghi della sua infanzia, ma siano valutate anche le sue azioni politiche e le sue iniziative profetiche.

Il libro include un estratto della prefazione di Domenico Pisana, presidente del Caffè letterario S. Quasimodo, che lo descrive come una testimonianza memoriale di un uomo straordinario, politico, credente e contemplativo, pervaso da santità. Pisana tratteggia La Pira come l'”autore della strategia della speranza”, un profeta di attualità, un esegeta della politica per la pace, un terziario domenicano e francescano, e un “operaio dell’evangelo”.

La presentazione sarà animata da Giovanna Pediliggieri, professoressa di lettere e esperta moderatrice culturale, che introdurrà i saluti istituzionali del Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e dell’Assessore alla Cultura, Stella Morana. Maria Antonietta Emmolo e Antonella Monaca reciteranno poesie dedicate a Giorgio La Pira, mentre Francesco Barone, compositore e musicista, accompagnerà con la chitarra le letture poetiche, sottolineando l’ardore profetico e l’impegno per la pace di questo straordinario cittadino del mondo.

