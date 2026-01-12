Giorgio La Pira, il siciliano di Pozzallo che fece della città una famiglia

Lo scorso 9 gennaio correva l’anniversario della sua nascita avvenuta a Pozzallo nel 1904. Come sempre questo primo mese dell’anno non può non ricordare l’uomo santo, l’uomo dalla grande fede, fede che ha saputo mescolare con la vita civica. E’ morto il 5 novembre del 1977 ed in corso la causa di beatificazione. “Viaggio nella storia” lo ricorda con una preziosa foto-racconto della sua vita, del suo essere uomo, politico, amministratore e legislatore. Riprendiamo questo foto-racconto di cui i pozzallesi ed i ragusani tutti possono dirsi fieri e commossi. “Camminava per le strade di Firenze con passo lieve, quasi timido. Ma dietro quel volto gentile si nascondeva una forza rara: la forza della compassione che diventa azione. Negli anni ’50, Firenze era ancora segnata dalle ferite della guerra. C’erano fabbriche che chiudevano, sfratti quotidiani, quartieri di miseria lungo l’Arno. Famiglie intere vivevano in baracche. La città era splendida ma sanguinante. Poi arrivò lui. Giorgio La Pira, professore di diritto e uomo di fede profonda. Quando divenne sindaco, nel 1951, non si limitò a parlare di giustizia. La mise in pratica. Diceva: ‘La città è una famiglia. E nessuno dev’essere lasciato fuori casa’. Non era uno slogan. Era un progetto di vita. Fece riaprire fabbriche in crisi, come il Pignone, convincendo lo Stato e gli imprenditori a salvare i posti di lavoro. Andava di persona tra gli operai. Non li chiamava ‘dipendenti’, ma fratelli. Aprì mense, dormitori, case popolari dove prima c’erano solo macerie. Lottò contro gli sfratti. E quando i soldi del Comune finivano, bussava alle porte dei ministeri, dei vescovi, perfino agli ambasciatori stranieri. Credeva in una politica che servisse, non che comandasse. In cui la carità fosse la sorella della giustizia. In cui si potesse parlare di pace e di pane nello stesso respiro. Nel 1955 organizzò a Firenze i ‘Colloqui per la pace’, riunendo rappresentanti di paesi nemici. Li fece sedere a un tavolo, mentre il mondo costruiva muri. Lui cercava ponti. E così trasformò Firenze in un simbolo di dialogo, fraternità e dignità. Morì nel 1977, in povertà, come aveva vissuto. Non lasciò eredità materiali, ma qualcosa di più grande: il rispetto degli avversari, la gratitudine dei poveri. Nel 1986 la Chiesa avviò il processo di beatificazione per le sue virtù eroiche. Di lui restano parole che oggi suonano come preghiere laiche: ‘La città è la casa di tutti. Se anche uno solo è senza pane o senza tetto, la città non è più città’. E ancora oggi, a Firenze, c’è chi lascia un fiore sulla porta del suo vecchio studio. Perché ci sono uomini che non governano. Custodiscono”. Pozzallo, la sua terra, si dice fiera di aver dato i natali a questo grande uomo. Ed il ricordo che arriva da queste righe raccontate da “Viaggio nella storia” non può che impreziosire l’esempio lapiriano sempre vivo a quasi cinquant’anni dalla morte.

© Riproduzione riservata