Giarratana Volley, weekend tra luci e ombre: vittoria sofferta per la maschile, stop per la femminile

Fine settimana dai due volti per l’ASD Giarratana Volley, impegnata nei rispettivi campionati regionali con le formazioni maschile e femminile. Tra soddisfazione per una vittoria combattuta e rammarico per una sconfitta netta, il bilancio complessivo offre comunque indicazioni importanti per il percorso di crescita della società.

La maschile vince al tie-break contro Ragalna

La formazione maschile, guidata per questa giornata da Giusi Iozzia in sostituzione del tecnico Gianluca Giacchi, è riuscita a conquistare un successo prezioso imponendosi per 3-2 sul campo della Bricocity-Galpe-Home City Ragalna.

Una partita più complicata del previsto, segnata da cali di concentrazione che hanno rischiato di compromettere il risultato finale. Nonostante le difficoltà, la squadra è riuscita a portare a casa due punti importanti che le consentono di restare nelle zone alte della classifica con 30 punti in 12 gare.

«Siamo contenti per la vittoria, ma non possiamo nasconderci: abbiamo alternato buone cose a momenti di inspiegabile disattenzione – ha commentato Giusi Iozzia – La squadra ha qualità, ma deve imparare a gestire meglio i passaggi delicati. Portiamo a casa il risultato, consapevoli che c’è ancora molto da lavorare».

Femminile sconfitta a Catania

Bilancio più amaro per la formazione femminile allenata da Saro Corallo, sconfitta con un netto 3-0 sul campo della PGS Juvenilia Catania.

Una gara in cui le giarratanesi non sono riuscite a trovare ritmo e continuità, lasciando alle avversarie il controllo del gioco. Nonostante la battuta d’arresto, la classifica rimane positiva con 20 punti e margini di miglioramento ancora ampi.

«È stata una prestazione sottotono, inutile girarci attorno – ha dichiarato Corallo – Abbiamo sbagliato troppo e non siamo mai riuscite a imporre il nostro gioco. Ma non è il momento di abbatterci: ripartiamo dal lavoro quotidiano, con la consapevolezza che la squadra ha potenzialità che devono emergere con maggiore costanza».

Il presidente Pagano: “Continuiamo a crescere”

A chiudere il weekend è il commento del presidente Salvo Pagano, che invita tutto l’ambiente a mantenere equilibrio e fiducia nel progetto sportivo.

«È stato un weekend con luci e ombre. La maschile ha vinto, ma con più sofferenza del necessario; la femminile ha vissuto una giornata difficile. Sono momenti che fanno parte del percorso sportivo. Continuiamo a sostenere i nostri atleti e i nostri tecnici, perché il progetto Giarratana Volley si fonda sul lavoro, sulla crescita e sulla capacità di reagire. Le risposte arriveranno».

