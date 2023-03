Giarratana in lutto: Stasera rende omaggio a Rosalba con una fiaccolata

Questa sera, la comunità di Giarratana si riunirà in segno di lutto davanti alla casa di via Andrea Costa, dove è avvenuto l’omicidio di Rosalba Dell’Albani. La donna è stata uccisa ieri mattina con una coltellata dal suo cognato Mario Barresi, che risiede nell’appartamento al secondo piano dello stesso edificio. Rosalba, invece, si trovava al piano terra della casa per prendersi cura della sua anziana madre.

La veglia di preghiera

La comunità parrocchiale Maria Ss. Annunziata e il comune di Gerratana hanno organizzato una fiaccolata in memoria della vittima, che partirà dalla casa delle sue due sorelle e attraverserà la via principale della cittadina fino alla piazza antistante il municipio. La veglia di preghiera conclusiva si terrà in chiesa e sarà presieduta dal parroco don Francesco Mallemi. Sono previste le partecipazioni del sindaco Lino Giaquinta, della giunta e dei consiglieri comunali, oltre a tutta la comunità parrocchiale.

Rosalba era una assidua frequentatrice della chiesa

Rosalba Dell’Albani era cattolica e frequentava la parrocchia, così come la sua famiglia. Oggi tanti si interrogano su un delitto al momento senza movente. Mario Barresi, dopo aver ucciso la cognata, ha suonato il campanello della sorella che vive al primo piano e ha confessato quanto aveva appena fatto. Poi è andato nella sua casa al secondo piano e ha atteso l’arrivo dei carabinieri.