Omicidio Giarratana: comunità sconvolta. Gli amici “Rosalba era una persona speciale”

“Una tragedia, siamo tutti senza parole”, commenta il primo cittadino di Giarratana, Bartolo Giaquinta, riferendosi all’omicidio avvenuto all’aba nella cittadina montana. Mariano Barresi ha, come ammesso davanti ai Carabinieri, ucciso la cognata Rosalba Dell’Albani. “Inspiegabile – aggiunge il sindaco – cosa sia potuto accadere. Gli inquirenti sono al lavoro, c’e’ stato anche il magistrato sul posto dove ancora stanno effettuando i rilievi. La comunita’ e’ sconvolta”. Il sindaco preannuncia la proclamazione del lutto cittadino, per il giorno dei funerali della vittima.

Gli amici la ricordano con commozione

“Era una persona perbene, tranquilla. Una cattolica devota, pregava sempre per la madre che era costretta a letto per una malattia, aveva dedicato la sua vita a lei. Ed è stata uccisa accanto a lei. A volte pensava di trascurare la famiglia per lei”. Così un’amica di parla di Rosalba dell’Albani, la 52enne uccisa con un coltello dal cognato, Mariano Barresi, di 66 anni.

Stava assistendo la madre anziana durante la notte

La vittima è stata assassinata accanto alla madre, in un lettino vicino al suo dove dormiva per assisterla di notte. Il delitto è avvenuto in una palazzina a due piani abitata da due sorelle della 52enne e dalla madre, che viveva al piano terra. Il cognato stava al secondo piano. Le tre case erano tenute con le porte interne aperte. Secondo una prima ricostruzione, Barresi, carattere chiuso, da poco in pensione, sarebbe uscito dalla sua abitazione, al secondo piano, armato di coltello. Sarebbe sceso a piano terra e avrebbe ucciso la cognata.

Ad avvisare i carabinieri del delitto sarebbe stata una familiare. Il movente pare sia da collegare alla sfera personale e caratteriale del 66enne. La vittima lascia il marito, un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa, e tre figli.

I messaggi sui social

Tantissimi i messaggi sui social per ricordare Rosalba. Uno in particolare pieno di parole commoventi: “Non posso crederci,Non Voglio Crederci,Tu Donna Speciale,Sensibile,Umile,Dolce,Comprensiva,Pronta ad ascoltare tutti e dare sempre una parola di conforto,Tu l‘Amica che tutti vorrebbero.Sono incredulo,hai lasciato in me un vuoto immenso,nessuno merita tutto ciò ma Tantomeno Tu Donna di Buon Cuore.Non potrò mai stancarmi di Volerti Bene,di Tenerti nei miei Pensieri più CARI,nn mi stancherò Mai di ringraziarti per l’affetto,la vicinanza,il conforto, la parola dolce che hai avuto ankor più’ in qst ultimi 2 anni x me difficili.Sei Stata la Sorella Maggiore…L’Amica che tutti vorremmo in qst Mondo assurdo che ci circonda.Mai dimenticherò la tua frase Speciale:Fratellino abbi Fede !Mi mancherai da Morire.Fai Buon Viaggio Dolce Donna. “