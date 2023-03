Giarratana: Rosalba Dell’Albani uccisa con diverse coltellate nel sonno dal cognato

Una tragedia ha colpito stamani l’intera comunità di Giarratana: è stata uccisa con diverse coltellate nel sonno una donna di 52 anni, Rosalba Dell’Albani, moglie di un brigadiere. Ad accoltellarla, il cognato di 66 anni, Mariano Barresi, pensionato.

UN OMICIDIO SENZA ANCORA UN PERCHE’

La donna è stata trovata morta nella casa in cui accudiva l’anziana madre durante la notte, in via Andrea Costa. Un omicidio ancora senza un perchè anche se l’uomo è stato già arrestato dai carabinieri. La famiglia viveva da sempre a Giarratana, erano molto conosciuti e l’intera comunità non riesce a spiegarsi il motivo di questo efferato delitto.