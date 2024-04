Incidente a Ragusa, dopo giorni di agonia muore Salvatore Dugo. In via Paestum lo scontro

Era rimasto coinvolto in un incidente stradale, era il pomeriggio di qualche domenica fa, in via Paestum a Ragusa. Nell’incidente rilevato dalla polizia locale di Ragusa, oltre alla moto a bordo della quale viaggiava, era rimasta coinvolta anche una minicar. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ed era stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è deceduto qualche giorno fa. E’stato dato l’assenso alla donazione degli organi.

Salvatore Dugo, 41 anni, originario di Pachino, persona gioviale e disponibile, assistente giudiziario alla cancelleria penale presso il Tribunale di Ragusa era molto conosciuto ed apprezzato a Palazzo di Giustizia del capoluogo ibleo per la sua professionalità.

Moltissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia. La notizia dell’incidente aveva profondamente scosso i colleghi di lavoro e gli amici che hanno sperato fino all’ultimo in una sua ripresa. Ancora non è nota la data del funerale che è probabile si svolgerà a Pachino – città natale di Dugo – quando il magistrato presso il Tribunale dei minorenni di Catania darà l’assenso.

© Riproduzione riservata