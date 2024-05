Incidente a Modica: tre i feriti. Chiusa per qualche ora la Statale 194 Ragusana

Sul posto la Polizia di Stato per rilevare l’incidente che si è verificato stamattina sulla strada statale 194, la Ragusana, proprio in prossimità di Modica. Ad essere coinvolte due autovetture che, secondo una prima ricostruzione della dinamica, si sarebbero scontrate frontalmente. Tre i feriti, di cui una donna di 30 anni le cui condizioni sono più serie. I feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. L’arteria, temporaneamente, è stata chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco ed ai soccorritori di svolgere gli interventi. La viabilità, affidata anche alla Polizia Locale di Modica, ha subito delle deviazioni sulla strada che porta al quartiere Sacro Cuore. E’ stata intanto ripristinata, dopo qualche ora, la circolazione veicolare anche perchè la Ragusana è transitata da chi deve accedere allo svincolo di ingresso all’autostrada Siracusa-Gela nel tratto fra Modica ed Ispica e dunque è molto frequentata.

