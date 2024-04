Controlli ad “alto impatto”. Forze dell’ordine sul territorio per ridurre criminalità. Ecco i primi risultati in centro storico a Ragusa

Continua, in tutta la provincia di Ragusa, il costante impegno delle forze dell’ordine nel cercare di mantenere la sicurezza e contrastare l’illegalità ha dato vita a un’intensa serie di attività di controllo del territorio ad “Alto Impatto”. Queste iniziative, coordinate dal questore Vincenzo Trombadore e supportate dai Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, rappresentano un punto focale nella lotta alla criminalità e nella promozione della sicurezza pubblica.

Gli sforzi congiunti delle varie istituzioni coinvolte si sono tradotti in una serie di azioni mirate, sia di prevenzione che di contrasto, delineando un quadro operativo integrato e rafforzato. L’impiego di equipaggi aggiuntivi, inclusi quelli delle articolazioni specializzate come il Reparto Prevenzione Crimine e il Nucleo Cinofili, ha consentito una maggiore copertura territoriale e una risposta più efficace alle sfide emergenti.

In particolare, una parte significativa di queste attività è stata indirizzata al centro storico di Ragusa, dove le pattuglie hanno operato con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione e prevenire i reati. Anche i quartieri periferici non sono stati trascurati, dimostrando così un impegno equo e diffuso su tutto il territorio.

I risultati di queste azioni non si sono fatti attendere. Durante i controlli, sono state verificate 2117 persone, 1057 autoveicoli e 232 soggetti sottoposti ad obblighi giudiziari. La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso 10 Avvisi Orali, 4 Divieti di Accesso alle Aree Urbane e un Daspo. Parallelamente, l’Ufficio Immigrazione ha proceduto con 5 espulsioni di cittadini stranieri irregolari dal territorio nazionale, mentre la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha controllato 5 attività commerciali.

Anche la Polizia Stradale ha contribuito attivamente a queste operazioni, sottoponendo a controllo 128 veicoli e identificando 181 conducenti e occupanti. Nel corso di tali verifiche, sono state riscontrate 191 violazioni al codice della strada, con il sequestro di 2 veicoli privi di copertura assicurativa e la segnalazione di 2 soggetti per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 4 per guida in stato di ebbrezza.

