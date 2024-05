Mistero a Scicli, giovane trovato privo di vita nella sua abitazione. Da accertare le cause del decesso

Una tragedia in casa. E’ accaduto nella tarda serata di oggi in via Manenti, nel centro storico della città di Scicli. Un giovane quarantenne è stato trovato privo di vita. Un decesso avvolto nel mistero. Gli inquirenti sono al lavoro per accertare le reali cause del decesso.

Capire se il giovane sia rimasto vittima di un incidente domestico nell’abitazione in cui vive con la famiglia e non sia riuscito a mettersi in salvo o se la morte sia sopraggiunta per altri motivi legati a terzi. Sul posto in queste ore si trovano carabinieri e la polizia di Stato. Al lavoro l’aliquota operativa dei carabinieri per i rilievi scientifici nell’abitazione del giovane e per accertare le cause del decesso. ricerca fotografica di Franco Assenza

