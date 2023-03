Omicidio a Giarratana: uomo uccide la cognata

La città di Giarratana si è svegliata stamattina in un incubo: un uomo di 66 anni, Mariano Barresti, avrebbe ucciso una donna, secondo le prime informazioni la cognata di 52 anni, Rosalba Dell’Albani, per cause ancora in fase di accertamento.

OMICIDIO ANCORA SENZA UN PERCHE’

L’uomo sarebbe già stato arrestato dai carabinieri. La donna, invece, sarebbe stata uccisa stanotte, con un coltello, mentre si trovava a casa dell’anziana madre che assisteva durante la notte. Il cognato abiterebbe al piano superiore della casa ma non si conoscono al momento i motivi per cui la donna sarebbe stata colpita a morte.

Sarebbero stati i parenti ad allertare le forze di polizia. I carabinieri sono sul posto, in attesa dall’autorita’ giudiziaria.