Giarratana accende il Natale con la Sagra della Porchetta: gusto, musica e festa in piazza

Profumi intensi, musica dal vivo e atmosfera natalizia: Giarratana si prepara a vivere una serata tutta da assaporare con la quarta edizione della Sagra della Porchetta, in programma sabato 20 dicembre a partire dalle 18 in piazza Vittorio Veneto, di fronte al palazzo municipale. Un appuntamento che unisce tradizione gastronomica, intrattenimento e spirito di comunità, destinato ad attirare visitatori da tutta la provincia e non solo.

La porchetta protagonista assoluta della festa

Regina indiscussa della serata sarà la porchetta, celebrata come simbolo di una tradizione gastronomica che affonda le radici nella qualità delle carni locali e nella maestria delle lavorazioni artigianali. A Giarratana, territorio da sempre legato alla cultura della buona carne, la porchetta diventa racconto di identità, passione e saperi tramandati nel tempo. Un’occasione unica per riscoprire sapori autentici, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.

Musica dal vivo e atmosfera di festa nel cuore del paese

A rendere ancora più speciale la serata sarà la musica. Sul palco salirà lo storico gruppo Il Giardino dei Semplici, pronto a regalare al pubblico un concerto coinvolgente, tra grandi successi e melodie che hanno segnato intere generazioni. Le strade del centro si animeranno inoltre con una street band, che accompagnerà i visitatori tra bancarelle, profumi e luci, creando un clima di festa diffuso e contagioso.

Un evento che apre ufficialmente il Natale a Giarratana

La Sagra della Porchetta rappresenta anche il simbolico avvio delle festività natalizie. Quest’anno il programma si arricchisce ulteriormente grazie alla 33ª edizione del Presepe Vivente di Giarratana, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, pronto a stupire con nuove scenografie e percorsi rinnovati.

