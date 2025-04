Giancarlo Catania nuovo assessore del Comune di Chiaramonte

Giancarlo Catania nuovo assessore alle politiche giovanili, turismo e spettacolo del Comune di Chiaramonte Gulfi. La notizia è stata ufficializzata oggi dal sindaco della città, Mario Cutello, con queste parole: “Giancarlo Catania nominato assessore, entra in Giunta. Le scelte sono state condivise con tutti gli assessori e i consiglieri di maggioranza e ci daranno la forza per continuare a lavorare al meglio per Chiaramonte Gulfi. Ringrazio infinitamente Antonio Incardona per l’ottimo lavoro svolto e per il continuo impegno nei confronti della città”.

Catania, infatti, prenderà il posto di Incardona, ma non le sue deleghe (sviluppo economico – PNRR, transizione digitale, lavori pubblici) che invece per il momento sono state trattenute dal sindaco. Non si tratta di una spaccatura, ma di un avvicendamento condiviso e naturale, infatti Incardona resta consigliere comunale al fianco di Cutello. Una decisione, ci spiegano, avvenuta per naturale transizione, frutto di una scelta condivisa. “Un grazie sincero al Sindaco Mario Cutello per la fiducia e a tutta la squadra amministrativa per aver creduto nel mio impegno. Da sempre amo questa città e oggi, più che mai, sento il dovere e l’onore di restituirle energia, idee e concretezza”, ha dichiarato Giancarlo Catania.

© Riproduzione riservata