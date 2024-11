Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi al Teatro Garibaldi di Modica con la commedia “La strana coppia”

Il Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere il pubblico con uno spettacolo all’insegna del divertimento e della comicità: “La strana coppia” di Neil Simon, interpretata da due grandi nomi del teatro italiano, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. La commedia sarà in scena il 28 e 29 novembre 2024, alle ore 21:00.

Lo spettacolo

Questa celebre opera, un classico della commedia contemporanea, racconta la convivenza forzata di due amici dagli opposti caratteri: Felix, maniaco dell’ordine, e Oscar, disordinato e rilassato. Uniti dai rispettivi fallimenti matrimoniali, i due uomini si trovano a condividere un appartamento, dando vita a un’esilarante serie di gag e situazioni paradossali. La direzione, l’adattamento e la traduzione sono curate da Gianluca Guidi, che ne sottolinea l’attualità grazie a temi come il divorzio, l’amicizia maschile e le difficoltà dell’adattamento reciproco.

Oltre ai protagonisti Guidi e Ingrassia, il cast comprende Giuseppe Cantore, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni e Shaen Barletta. Lo spettacolo è prodotto da Virginy L’Isola Trovata.

Note di regia

Gianluca Guidi evidenzia come l’opera, sebbene scritta in un’epoca diversa, mantenga una freschezza universale grazie alla maestria di Neil Simon, capace di raccontare le dinamiche umane con ironia e sensibilità. Guidi sottolinea come il tema dei matrimoni falliti e dell’essere single resti oggi estremamente attuale, rendendo lo spettacolo una riflessione leggera ma significativa.

Maria Monisteri, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata esprimono entusiasmo per l’arrivo di un’opera così rappresentativa del teatro comico: “Un classico intramontabile che saprà coinvolgere il pubblico con risate e momenti di riflessione. Siamo certi che sarà accolto con grande entusiasmo”.

Informazioni utili

Biglietti: disponibili presso il botteghino del teatro o online su Ciaotickets.

Per info: chiamare il numero 0932 946991, consultare il sito www.fondazioneteatrogaribaldi.it o seguire le pagine social della Fondazione.

