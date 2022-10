Gela: sparatoria con tre feriti vicino a scuola con bambini

Sono in corso indagini della polizia per fare luce su due sparatorie che ieri si sono susseguite, a distanza di poche ore l’una dall’altra, a Gela. La notizia è pubblicata oggi da alcuni quotidiani. Il bilancio è di tre feriti lievi che in queste ore sono stati sentiti dagli agenti del commissariato, anche se al momento da parte degli investigatori non trapela nulla. Il primo agguato è scattato intorno a mezzogiorno in via Niscemi, nelle vicinanze del campo sportivo e di una scuola frequentata da centinaia di bambini.

Cinque colpi di pistola sono stati esplosi all’indirizzo di due ambulanti, Vincenzo Cosca e Carmelo Famao, che sono stati feriti in maniera lieve. Cosca e Famao, 23 e 25 anni, al momento dell’agguato si trovavano vicino a una motoape adibita alla vendita di frutta e verdura. Qualcuno a bordo di uno scooter si è avvicinato e ha fatto fuoco colpendoli agli arti inferiori. Intorno alle 15.30 un’altra sparatoria in aperta campagna, in contrada Macconi. La vittima, Francesco Casco, di 23 anni, era in bici quando è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba.