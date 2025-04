Gela, inseguimento da brividi: sette giovani denunciati per violenza privata VIDEO

Momenti di autentico terrore nei giorni scorsi nella periferia nord di Gela, dove una giovane coppia è stata inseguita e speronata ripetutamente da due auto e un motociclo. Solo il tempestivo intervento delle Volanti della Polizia di Stato ha evitato conseguenze peggiori.

La drammatica sequenza è iniziata con una richiesta di aiuto al 112: una giovane donna, terrorizzata, ha segnalato alla sala operativa del Commissariato di essere braccata da più veicoli mentre si trovava in auto con il fidanzato. Immediatamente, le pattuglie si sono precipitate nella zona indicata, riuscendo a intercettare i veicoli coinvolti dopo un inseguimento durato oltre cinque minuti.

Secondo la ricostruzione dei fatti, supportata anche da un video registrato dalla ragazza durante la fuga, tutto avrebbe avuto origine da una banale mancata precedenza. Da lì, uno degli inseguitori, “offeso” dall’episodio, avrebbe dato il via alla caccia, tentando in più occasioni di bloccare l’auto della coppia. Più volte i veicoli inseguitori hanno tentato manovre a tenaglia per fermare i due giovani, riuscendo persino a tamponarli almeno sei volte. Nonostante tutto, la vittima è riuscita a trovare vie di fuga, sfuggendo ai tentativi di aggressione.

La folle corsa si è conclusa solo grazie all’arrivo delle Volanti della Polizia: mentre una pattuglia ha raggiunto e messo in salvo i ragazzi, un’altra è riuscita a fermare alcuni degli inseguitori. Grazie all’analisi del video e agli accertamenti immediati, sono stati individuati sette partecipanti all’aggressione: tre conducenti nati nel 2003 e altri giovani, alcuni già noti alle forze dell’ordine.

Tutti sono stati denunciati per violenza privata aggravata dalla partecipazione di più di cinque persone. Le indagini sono tuttora in corso e, come previsto dal principio di non colpevolezza, la loro responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva.

