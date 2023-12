Gatto bruciato e cane infilzato con balestra. Accade anche questo in Sicilia

Un gatto è stato bruciato a Siracusa, il ritrovamento dei resti del povero animale è stato fatto in un parcheggio nei pressi della spiaggia dell’Arenella. Ancora non è chiaro se il gatto fosse ancora vivo quando gli è stato dato fuoco. Un fatto davvero grave per il quale il Partito Animalista Italiano ha presentato denuncia in Procura. Ma non è l’unico episodio di maltrattamenti di animali. Un cane è stato infilzato con una balestra a Castelvetrano.

Presentate denunce in Procura

‹‹Quello che è successo a Siracusa è un crimine dai contorni macabri che condanniamo fermamente. – ha spiegato Patrick Battipaglia, Coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano – Un fatto di una violenza inaudita contro un povero animale indifeso. Chiediamo alle autorità di indagare al più presto, utilizzando le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per dare un volto al responsabile di questo orrore. L’uccisione di un animale è un reato punito dalla legge. Crimini così efferati – prosegue Patrick Battipaglia – meritano una pena esemplare. Proprio in questa direzione, come Partito Animalista Italiano, stiamo continuando a raccogliere le firme per la Legge Angelo, una legge di iniziativa popolare, con la quale chiediamo di inasprire le pene per chi maltratta e uccide gli animali. Facciamo un appello agli abitanti della zona – conclude Patrick Battipaglia – a darci qualsiasi informazione utile, anche in forma anonima, al numero telefonico 3471440434 affinché si riesca a scovare l’autore di questa terribile uccisione››.