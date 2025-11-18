“GAS in piazza” torna a Marina di Ragusa: mercato contadino e screening gratuiti

Riparte “GAS in piazza”, l’iniziativa che unisce prodotti agricoli a chilometro zero, attività per il benessere e momenti di sensibilizzazione dedicati alla salute. Dopo il successo del primo incontro della stagione, l’appuntamento torna sabato 29 novembre, dalle ore 10.00, in Piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Un mercato contadino che valorizza territorio, qualità e relazioni

“GAS in piazza” è ormai un riferimento per chi sceglie una spesa consapevole e sostenibile. Il mercato contadino proporrà verdure fresche, formaggi, pane, farine, conserve, prodotti genuini e tracciabili, frutto del lavoro di contadini e piccoli produttori del territorio ibleo.

Accanto alle aziende agricole, saranno presenti anche artigiani locali, che trasformeranno la piazza in uno spazio creativo e partecipato.

Benessere in riva al mare: lezione di mobilità e postura alle 10.00

La giornata si aprirà con una lezione di mobilità e postura in spiaggia curata da Sara Caggia, dedicata alla cura del corpo in un ambiente naturale e rilassante. Ai partecipanti è consigliato di portare il proprio tappetino.

Screening gratuiti per la Giornata Mondiale del Diabete 2025

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2025, che quest’anno ha come tema “Diabete: conoscere, prevenire, proteggere”, sarà presente l’A.I.A.D. Ragusa – Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici.

L’associazione offrirà screening gratuiti della glicemia e momenti informativi rivolti a tutta la cittadinanza per promuovere la prevenzione, la conoscenza dei fattori di rischio e l’adozione di stili di vita sani.

Un progetto culturale che mette al centro la comunità

«GAS in piazza è molto più di un mercato: è un progetto culturale che promuove modelli di consumo alternativi e sostenibili. La partecipazione crescente dei cittadini ci spinge a continuare con rinnovato impegno. Quest’anno ampliamo il lavoro sulla salute grazie alla collaborazione con l’A.I.A.D. e con Sara Caggia, per diffondere una cultura del movimento e della cura di sé», dichiara Paola Nigito, presidente del GAS Mazzarelli.

L’iniziativa conferma così la sua natura di spazio inclusivo, dedicato alla socialità, alla salute e alla valorizzazione del territorio, portando in piazza un mix di benessere, conoscenza e sostenibilità.

