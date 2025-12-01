Galeotta fu la foto: scherzo ameno a Vittoria, ma qualcuno ci crede. E Aiello divenne improvvisamente più alto

Galeotta fu la foto, una foto ritoccata e tante polemiche. Accade anche questo nella politica vittoriese e nelle ostilità mai sopite tra la maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Aiello e la minoranza che si oppone alle scelte dell’amministrazione.

E mentre la giunta Aiello è alle prese con le scelte che riguardano il ponte sul fiume Ippari (“Non accetteremo mai il ponte solo pedonale” tuona il sindaco) e le variazioni di bilancio, approvate il 29 novembre a larga maggioranza, con qualche voto favorevole dai banchi dell’opposizione, una polemica esplode a proprosito di una foto e di una foto taroccata.

Accade allorchè il sindaco Aiello si reca a Palermo, su invito del senatore Salvo Sallemi, per incontrare l’assessore regionale alle Infrastrutture Maurizio Aricò. Motivo: il completamento dell’autoporto, una sorta di cattedrale nel deserto, un’infrastruttura che avrebbe dovuto porsi al servizio dell’autotrasporto ed eventualmente collegarsi anche all’aeroporto di Comiso. I due esponenti politici incassano la disponibilità di Aricò a trovare soluzioni e risorse per rendere funzionale un’infrastruttura nel frattempo rimasta vittima del degrado e dei vandali. Era stata completata nel 2016 e l’inaugurazione sembrava imminente, in realtà si è fermato tutto e nove anni dopo la situazione è tutt’altro che risolta.

Rituale foto di circostanza a conclusione dell’incontro, realizzata però con una prospettiva poco felice. Aricò e Sallemi, due “stangoni”, appaiono notevolmente più alti rispetto ad Aiello, non solo perché appunto sono più alti ma anche per la focale utilizzata che rende più “vicini” e dunque più alti, i soggetti più in primo piano. Amor proprio ferito da parte di alcuni esponenti della maggioranza che mal sopportano di vedere il loro beniamino, il sindaco che è stato per ben sette volte alla guida della città, fortemente penalizzato nella foto di gruppo insieme ai due atletici esponenti della destra. Qualcuno non ci sta e parla di “foto taroccata” e qualcuno la foto la tarocca davvero, costruendone un’altra che vede il sindaco improvvisamente più alto fin quasi a raggiungere i due Aricò e Sallemi. Poteva essere uno scherzo e invece qualcuno ci crede davvero e afferma che la foto giusta è proprio quella e che la precedente, quella inviata alla stampa dagli uffici stampa ufficiali, sia addirittura quella taroccata.

Nei commenti sui social si scatena di tutto. E la foto che ritrae i tre esponenti politici tutti della stessa altezza fa il giro del web. Che sia uno scherzo può essere solo motivo di ilarità. Che qualcuno finga di crederci invece fa riflettere. E non poco !

© Riproduzione riservata