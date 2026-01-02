Galà a cavallo. Spettacolo equestre a Scicli

Un evento che conferma l’amore per i cavalli in una città dove due manifestazioni folkloristiche-religiose ne hanno suggellato, con le Cavalcate di San Giuseppe a Donnalucata ed a Scicli, l’amore per gli equini. Inizio giornata, in contrada Zagarone, alle 9 di domenica. Sarà un momento culturale e di intrattenimento dedicata al mondo del cavallo ed alla famiglia con esibizioni equestri che raccontano l’evoluzione del cavallo dallo stato brado alle moderne espressioni artistiche valorizzando il rapporto etico e rispettoso tra animale e cavaliere.

© Riproduzione riservata