Furto sventato a Vittoria: tre malviventi tentano di rubare materiale fotovoltaico

Un tentativo di furto ai danni di un impianto fotovoltaico situato nel territorio di Vittoria è stato sventato grazie all’intervento tempestivo delle Guardie Giurate e dei Carabinieri. L’allarme è scattato quando la sala operativa dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria ha rilevato un’attività sospetta attraverso il sistema di videosorveglianza. Grazie alla pronta azione di sorveglianza e alla collaborazione con le forze dell’ordine, il tentativo di furto è stato sventato, ma i ladri sono riusciti a fuggire prima di essere arrestati.

Il Tentativo di Furto e l’Intervento delle Forze dell’Ordine

Tutto è iniziato con una segnalazione d’allarme proveniente dal campo fotovoltaico di Vittoria, che ha subito attirato l’attenzione della sala operativa. Il sistema di videosorveglianza ha immediatamente evidenziato la presenza di tre individui che stavano scavalcando la recinzione perimetrale dell’impianto. Una manovra tipica di chi intende infiltrarsi in un’area protetta con l’intento di commettere un crimine.

Non appena le guardie giurate sono state allertate, l’autopattuglia dell’istituto di vigilanza si è diretta sul posto. Contemporaneamente, è stato chiamato il NUE 112 per attivare un supporto delle forze dell’ordine. La risposta non si è fatta attendere: pochi minuti dopo, sono giunti anche i Carabinieri, pronti a intervenire.

Il Controllo del Perimetro e la Scoperta delle Manomissioni

Una volta sul posto, le forze dell’ordine hanno effettuato un accurato controllo del perimetro interno del campo fotovoltaico. Durante l’ispezione, sono state riscontrate evidenti manomissioni su due porte degli inverter, un chiaro segno che i malviventi avevano cercato di entrare nell’impianto per sabotare o rubare il prezioso materiale. Tuttavia, nonostante il tentativo, i ladri non sono riusciti a portare a termine il loro crimine e sono fuggiti senza lasciare tracce evidenti.

Le Indagini in Corso

Al termine dell’intervento, i Carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per avviare le indagini. Le riprese potrebbero fornire elementi fondamentali per risalire all’identità dei tre malviventi, le cui azioni sono ora sotto stretto esame. Le forze dell’ordine non escludono che i responsabili possano essere gli stessi autori di altri tentativi di furto nella zona, motivo per cui sono già in corso verifiche incrociate con altre segnalazioni simili.

© Riproduzione riservata