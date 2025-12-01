Furto nell’ufficio anagrafe del Comune di Comiso: rubati pochi spiccioli, ma non è la prima volta

Furti nei locali dell’ufficio anagrafe del comune di Comiso. Un ladro si sarebbe introdotto all’interno dei locali di piazza Fonte Diana riuscendo a rubare pochi spiccioli, un tablet e un caricabatterie. Il ladro ha anche cercato di forzare un armadio, senza riuscirci.

L’episodio si è verificato nello scorso fine settimana. Le indagini sono condotte dalla Polizia. L’episodio del furto, con un bottino davvero magro, appare alquanto strano. Non ci sono segni di effrazione alle porte dell’ufficio, men che meno da lato di via degli Studi dove esistono delle porte di accesso che danno direttamente sulla strada, solitamente non utilizzate per l’accesso del pubblico. Il ladro non ha cercato di rubare altrove e ha risparmiato, ad esempio, le macchinette del caffè situate alla base della scalinata e che sono molto utilizzate sia dai dipendenti, sia dai cittadini che si recano al Comune. Una delle ipotesi è che il ladruncolo sia riuscito a nascondersi all’interno degli uffici dopo la chiusura, ma anche questa ipotesi appare problematica perché dopo la chiusura nei locali operano ancora gli addetti alla pulizia. Gli inquirenti sperano di poter trarre degli elementi utili per le indagini dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di piazza Fonte Diana e delle zone limitrofe.

Non è la prima volta che piccoli furti o tentativi di furto si verificano in alcuni uffici comunali, nell’ufficio Anagrafe, che ha sede al piano terra del palazzo municipale, o negli uffici dello sviluppo Economico che ha sede nei locali dell’ex Oratorio di San Filippo Neri e dell’ex chiesa del Gesù, che hanno sede in un edificio secentesco poco distante, con accesso da via Papa Giovanni XXIII e dal via Canonico Flaccavento. Nella maggior parte dei casi, i ladri hanno portato via pochi spiccioli, ma in alcuni casi, come avvenuto nove anni fa, hanno anche appiccato il fuoco, provocando danni ingenti e rendendo inagibili i locali, ristrutturati poi alcuni anni dopo.

Il bottino è sempre di valore irrisorio, in alcuni casi si è riusciti a portar via solo le monete delle macchinette del caffè, ma provocando danni ingenti anche alle porte o alle vetrate.

