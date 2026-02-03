Furto in abitazione in pieno giorno a Scicli

Gli ignoti malviventi sarebbero entrati all’interno di un condominio, sito in via Emanuele Filiberto, forzando il portone principale del palazzo e poi immettendosi all’interno di uno degli appartamenti scassinando la porta di ingresso. Tutto in pieno giorno fra le 9 e le 9.30. L’appartamento al momento non era abitato ma aveva al suo interno tutti gli arredi e le masserizie in quanto il proprietario non era in sede. Il bottino è in corso di quantificazione. I ladri o il ladro solitario avrebbe messo a soqquadro la camera da letto dell’appartamento, quasi sicuramente alla ricerca di oggetti in oro. A sentire rumori sospetti gli abitanti del palazzo. Sul posto sono interventi gli agenti del locale Comando di Polizia Locale che ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del furto ed individuare eventuali particolari riconducibili agli autori del grave fatto delinquenziale. Grande preoccupazione non solo nella palazzina in cui è stato consumato il furto ma anche nell’intero quartiere Logge, sito fra la via Tagliamento e la via Ospedale in pieno centro nella cittadina barocca. Gli abitanti sono in costante allarme per alcuni fatti incresciosi che si sono registrati in questa parte della città, con liti violenti ed azioni delittuose che creano grande panico di notte e di giorno.

