Furto, il quarto nell’ultimo anno, al Settemila Caffè di Donnalucata

di Pinella Drago – I malviventi, in questo nuovo colpo, sono riusciti a portare via la cassa automatica provocando danni per oltre 30 mila euro. Nuovo furto ai danni del Settemila Caffè, sito in via Sanremo angolo via Lido all’ingresso della borgata sciclitana, sarebbe stato messo in atto poco dopo la una della notte appena trascorsa. Hanno forzato la saracinesca di ingresso, deformandola fino a metà dell’apertura. Una volta all’interno hanno messo sottosopra l’intero esercizio commerciale aprendo cassetti e danneggiando gli scaffali. A notare il furto le guardie notturne private in uno dei loro diversi passaggi nell’arco della notte. Ai titolari dell’esercizio commerciale non è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” che hanno messo in moto l’attività investigativa che potrà avere utili indicazioni dal sistema di videosorveglianza



