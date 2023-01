Furto con spaccata in una gioielleria in pieno centro a Vittoria: bottino ingente. I commercianti hanno paura

Furto con spaccata a Vittoria, in pieno centro storico. Ignoti malviventi hanno messo a segno un colpo in una nota gioielleria di Via Cavour, a pochi metri dall’incrocio con via Roma.

I ladri hanno distruttuo la vetrina e si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Sarebbe ingente il bottino, anche se ancora non è stato quantificato con precisione.

Non è la prima volta che si verificano furti di questo tipo in pieno centro: i commercianti hanno paura e chiedono a istituzioni e forze dell’ordine di intensificare i controlli. Anche perchè, il furto è avvenuto nonostante vi sia in strada la presenza di una telecamera collegata direttamente con le forze dell’ordine.

Nulla, evidentemente, è servito come deterrente.

Foto: Franco Assenza