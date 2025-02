Furto con spaccata in un panificio. Ancora terrore per i commercianti iblei. Mille euro il bottino

Mille euro il bottino. Furto con spaccata ad un panificio di Jungi a Scicli.

Un furto da professionisti. Con spaccata e con la conoscenza esatta delle attrezzature in dotazione all’esercizio commerciale. I ladri, infatti, nella loro azione delittuosa sono riusciti a portare via la cassa automatica, quella in dotazione al panificio. Un tipo di cassa che, obbligatoriamente, tiene all’interno del denaro. La banda della spaccata ha preso di mira il panificio intorno all’una e mezza di notte. Dopo aver mandato in frantumi i malavitosi sono entrati all’interno portandosi via la cassa automatica con all’interno del denaro. Hanno agito nonostante i proprietari abitassero proprio al piano di sopra dell’immobile sito sul viale 1° Maggio.

I panettieri, la famiglia Pitino molto nota in città, avrebbero iniziato il loro lavoro dopo solo un’oretta. Invece la sorpresa con il furto portato a termine dopo aver mandato in frantumi la porta laterale dell’ingresso. Indagano i carabinieri per identificare, con l’utilizzo delle registrazione della videosorveglianza presente in zona, gli ignoti malviventi.

Proprio vicino al panificio ci sono un bar, un supermercato ed una pescheria, è una zona ad alta densità commerciale e frequentata giorno e notte. Ma nessuno ha visto nulla. Più di uno i furti ai danni di esercizi commerciali che si sono registrati negli ultimi sei mesi a Scicli ed a Donnalucata.

