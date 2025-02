Furto con spaccata a Ispica: arrestata coppia modicana residente a Rosolini

Due persone sono state arrestate dalla polizia di Modica in quanto ritenuti responsabili di un furto con “spaccata” ai danni di un’attività commerciale annessa a un distributore di carburanti situato a Ispica. L’operazione è avvenuta nel corso della notte, nell’ambito di un’attività di appostamento mirata a contrastare l’ondata di furti che ha recentemente colpito le attività commerciali nei comuni di Modica e Ispica.

Intorno alle ore 2:30, gli agenti hanno intercettato un’autovettura che si era appena lanciata contro la vetrata dello shop commerciale. Alla vista delle forze dell’ordine, i due malviventi si sono dati alla fuga in direzione di Rosolini. Ne è scaturito un inseguimento di circa dieci chilometri, al termine del quale i fuggitivi, un uomo e una donna di 29 anni, entrambi di origine modicana ma residenti da tempo a Rosolini, sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti.

Arrestato anche un terzo uomo

Nel corso dell’operazione, gli agenti hanno tratto in arresto anche un terzo soggetto, un cittadino tunisino di 24 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, improvvisamente uscito da un’abitazione situata nella direzione verso cui i due fuggitivi si stavano dirigendo, ha minacciato gli agenti con una pistola. Dopo un tentativo di barricarsi in casa e una violenta colluttazione, il malvivente è stato neutralizzato e arrestato. Durante la perquisizione della sua abitazione, sono state rinvenute due pistole con matricola abrasa, portando così al suo arresto per detenzione e porto illegale di armi da fuoco.

La Polizia ha inoltre recuperato la refurtiva, consistente in quattro caschi per moto e circa 100 euro in contanti, restituendola ai legittimi proprietari. Tuttavia, i danni alla vetrata del negozio restano un’amara conseguenza dell’accaduto. Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti tra i soggetti arrestati e altri episodi criminali verificatisi nella zona.

