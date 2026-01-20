Furti nel 2024, ora il conto: 27enne di Vittoria finisce in carcere

Nelle scorse ore, i carabinieri di Vittoria hanno arrestato un 27enne vittoriese, già noto alle forze dell’ordine, condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte di Appello di Catania. I carabinieri hanno rintracciato il giovane sul territorio comunale, notificandogli il provvedimento restrittivo.

I fatti per cui il 27enne è stato condannato risalgono al 2024 e riguardano una serie di furti commessi nel territorio vittoriese. Per tali episodi, l’uomo aveva già scontato un periodo agli arresti domiciliari, durante il quale però non avrebbe sempre rispettato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Proprio le reiterate violazioni delle misure cautelari avevano portato a ulteriori segnalazioni e aggravamenti della sua posizione giudiziaria.

Il giovane è stato tradotto dai carabinieri presso la Casa circondariale di Ragusa, dove dovrà espiare una pena residua di un anno di reclusione, restando a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

