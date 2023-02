Prosegue la recrudescenza criminosa nel centro storico di Modica. Ad esser stati presi di mira stavolta una farmacia, la Iachininoto ed la dirimpettaia pescheria. Anche in questo caso, secondo almeno alle informazioni in nostro possesso, non pare che il bottino della refurtiva sia stato di una quantità considerevole. Tutt’altro.

Resta purtroppo tra i residenti la preoccupazione di un aggravarsi della situazione nel centro storico che a dispetto della sua fama, rimane invivibile. Gli inquirenti sono all’esame delle telecamere di video sorveglianza e di altre a circuito chiuso dislocate nei pressi, nel tentativo di sgominare quella che sospetta possa essere una banda di criminali in trasferta nella nostra provincia