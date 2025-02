Furti con spaccata, nuovi raid tra Modica e Ispica: nel mirino bar e ristoranti

Negli ultimi giorni la provincia di Ragusa è stata scossa da una serie di furti con spaccata, che hanno colpito in particolare le città di Ispica e Modica. Solo a Ispica, si sono verificati più episodi in poche ore, a dimostrazione di un’escalation che sta creando forte preoccupazione tra gli operatori economici.

Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri sfondano le vetrine o le porte d’ingresso delle attività commerciali, entrano rapidamente e portano via denaro, merce e attrezzature. Per i titolari, il danno non è solo quello legato alla refurtiva: le vetrine distrutte, le porte divelte e gli arredi danneggiati comportano costi elevati per le riparazioni, costringendo molte attività a rimanere chiuse per giorni. In un momento economico già complesso, queste spese inattese rappresentano un ulteriore peso per i commercianti, che faticano a ripartire. Appena qualche giorno fa era stato predo si mira un noto ristorante a Modica, in pieno centro storico, proprio a due passi dal Comune. Eppure nessuno ha visto o sentito nulla, se non i ristoratori quando in mattinata si sono accorti del grave danno alla propria struttura.

Confcommercio: “Una situazione sempre più preoccupante”

A denunciare la gravità della situazione è Confcommercio Ragusa, che sta raccogliendo le segnalazioni degli esercenti colpiti e ha deciso di intervenire ufficialmente. Il presidente provinciale Gianluca Manenti ha espresso solidarietà ai commercianti vittime dei furti, sottolineando l’urgenza di trovare soluzioni concrete:

“L’ultimo episodio si è verificato all’alba in un bar di Ispica. Il danno economico è pesantissimo: oltre al materiale sottratto, bisogna sostenere costi ingenti per ripristinare le parti danneggiate. Queste spese incidono pesantemente sui budget mensili degli esercenti, già alle prese con difficoltà economiche.”

Anche il vicepresidente di Confcommercio Ragusa, Giorgio Moncada, delegato alla sicurezza, ha ribadito la necessità di un’azione immediata:

“La situazione va monitorata con attenzione. Siamo certi che le forze dell’ordine ci daranno il supporto necessario per individuare soluzioni concrete. Non si può più andare avanti così: gli operatori economici si aspettano risposte adeguate e confidiamo che arrivino al più presto.”

Un incontro con il questore per affrontare l’emergenza

Proprio per discutere della questione, Confcommercio Ragusa incontrerà domani il questore Marco Giambra, che ha mostrato disponibilità ad ascoltare le richieste della categoria. L’obiettivo è trovare strategie efficaci per contrastare il fenomeno dei furti con spaccata e garantire maggiore sicurezza agli esercenti.

L’appello degli operatori commerciali è chiaro: servono misure più incisive per prevenire questi episodi e ridurre i rischi per le attività economiche, che rappresentano il cuore produttivo del territorio. L’auspicio è che dall’incontro con il questore possano emergere soluzioni concrete per frenare questa ondata di criminalità.

