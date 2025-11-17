Furgone si ribalta sulla strada Comiso – Pedalino. Autista ferito

Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 4 che collega Comiso a Pedalino. Un uomo, che si trovava al volante di un furgone, ha perso il controllo del suo mezzo finendo contro un muro laterale. Il mezzo si è ribaltato. Per fortuna, in quel momento, non c’erano altri veicoli nella zona dell’incidente e non ci sono state altre conseguenze.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria: per lui, solo pochi giorni di prognosi: ha riportato un trauma della colonna vertebrale e contusioni alla mano. È stato medicato e subito dimesso.

