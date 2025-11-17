In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Furgone si ribalta sulla strada Comiso – Pedalino. Autista ferito
17 Nov 2025 21:59
Incidente autonomo nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 4 che collega Comiso a Pedalino. Un uomo, che si trovava al volante di un furgone, ha perso il controllo del suo mezzo finendo contro un muro laterale. Il mezzo si è ribaltato. Per fortuna, in quel momento, non c’erano altri veicoli nella zona dell’incidente e non ci sono state altre conseguenze.
L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Vittoria: per lui, solo pochi giorni di prognosi: ha riportato un trauma della colonna vertebrale e contusioni alla mano. È stato medicato e subito dimesso.
