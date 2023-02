Furgone portato via dalla forza delle acque alla Fiumara. VIDEO

La forza delle acque: qui siamo alla Fiumara. Un furgone usato da un ambulante per il mercatino di vialedelle Medaglie d’Oro a Modica Bassa è stato trasportato via dalla forza delle acque di queste ore, in direzione Scicli.

Per fortuna non ci sono feriti. Il maltempo, secondo le previsioni, dovrebbe attenuarsi in serata.