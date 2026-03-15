Fugge all’alt della Polizia con lo scooter: inseguimento a Modica, denunciato 44enne

Un uomo di 44 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente al termine di un controllo effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica.

L’episodio si è verificato nel corso di un normale servizio di controllo del territorio. L’uomo, che si trovava alla guida di un ciclomotore, è stato fermato da una pattuglia della Polizia dopo l’alt intimato dagli operatori.

In un primo momento il 44enne si è fermato e gli agenti hanno proceduto alla sua identificazione. Subito dopo, però, l’uomo avrebbe deciso improvvisamente di darsi alla fuga, cercando di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine.

Ne è nato un breve inseguimento tra le vie della città, durante il quale la pattuglia della volante ha tentato di bloccare il ciclomotore. Nonostante ciò, il conducente è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti effettuati successivamente dagli agenti hanno comunque consentito di risalire alla sua identità. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Oltre alla contestazione della resistenza a pubblico ufficiale, al 44enne viene contestata anche la reiterata guida senza patente, poiché il documento di guida gli era stato revocato in passato con un provvedimento della Prefettura.

Sono in corso ulteriori verifiche da parte della Polizia per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

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