Fuga da film nella notte a Caltanissetta: 20enne si ribalta e viene arrestato

Una notte di ordinaria follia ha tenuto col fiato sospeso la città di Caltanissetta: un ventenne è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale dopo un pericoloso inseguimento culminato con un violento incidente sulla SS640.

È accaduto tutto nella tarda serata di ieri, quando una volante della Polizia ha intimato l’alt a un’auto con due giovani a bordo che procedeva lungo Corso Umberto I. Ma invece di fermarsi, il conducente ha premuto sull’acceleratore, imboccando contromano Corso Vittorio Emanuele e dando inizio a una fuga spericolata che ha attraversato tutto il centro abitato.

Durante l’inseguimento, l’auto pirata ha più volte rischiato di causare incidenti con altri veicoli, sfiorando pedoni e seminando il panico tra gli automobilisti. La corsa si è conclusa drammaticamente quando il mezzo, giunto all’altezza della rotatoria che immette sull’autostrada A19, è uscito di strada ribaltandosi. Dal veicolo incidentato fuoriusciva liquido infiammabile, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

I due occupanti del mezzo sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia per accertamenti. Il conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti. All’interno dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto uno zaino contenente vari oggetti atti allo scasso e all’offesa, facendo ipotizzare ulteriori reati al vaglio degli inquirenti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori provvedimenti. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

