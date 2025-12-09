Fucili e pistole: arsenale in officina a Scicli, arrestato 41enne

Un arsenale di armi clandestine scoperto a Scicli in un’officina, fra i rottami delle auto. La Polizia di Stato di Ragusa, in collaborazione con il Commissariato di Modica, ha tratto in arresto un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un vero e proprio arsenale clandestino all’interno della sua officina. L’operazione, condotta con il supporto di un’unità cinofila della Questura di Catania, ha portato al rinvenimento di nove armi da fuoco, tra pistole, fucili e revolver, tutte con matricola abrasa, e al sequestro di 87 cartucce di vario calibro.

Le armi erano abilmente nascoste tra i rottami di autovetture e occultate in diverse parti dell’officina. Nel dettaglio, gli agenti hanno recuperato: 1 fucile a canne mozze, 1 fucile a pompa, 1 doppietta, 1 fucile semiautomatico, 2 carabine, 1 pistola e 2 revolver, oltre al munizionamento.

Il 41enne è stato arrestato e denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione, e associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Le armi sequestrate sono ora al vaglio della Polizia Scientifica per accertarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in episodi criminosi.

