Frigintini, consegnati i lavori per il nuovo stadio “Emanuele Tantillo”: progetto da 910 mila euro

È stata effettuata stamattina la consegna ufficiale dei lavori per la riqualificazione dello stadio “Emanuele Tantillo” di Frigintini, un intervento strategico fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Modica guidata dalla sindaca Maria Monisteri, dal sindaco e dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago. Un momento istituzionale significativo, che segna l’avvio concreto di un progetto atteso da anni dalla comunità della frazione.

Alla consegna dei lavori hanno preso parte sia i consiglieri comunali di maggioranza sia quelli di opposizione, che hanno accolto con spirito costruttivo l’invito dell’Amministrazione, testimoniando una condivisione ampia e trasversale dell’importanza dell’intervento. Particolarmente significativa la presenza dei consiglieri comunali di Frigintini, a sottolineare quanto questo progetto rappresenti un traguardo sentito e condiviso dall’intera comunità locale.

Un investimento strategico per la frazione di Frigintini

Il progetto di riqualificazione dello stadio “Emanuele Tantillo” ha un valore complessivo di 910 mila euro. Di questi, 700 mila euro provengono dal finanziamento ottenuto attraverso il bando nazionale “Sport e Periferie”, mentre 210 mila euro rappresentano il cofinanziamento diretto del Comune di Modica. Un investimento che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso una delle frazioni più popolose e dinamiche del territorio modicano.

L’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del cantiere, rimarcando il valore politico e sociale dell’intervento. Si tratta, ha sottolineato, del primo finanziamento intercettato come assessore e anche del primo ottenuto dall’Amministrazione subito dopo il suo insediamento. Una scelta chiara, quella di puntare su Frigintini, per dare un segnale concreto a una comunità che per anni ha visto il proprio campo sportivo chiuso e simbolo di abbandono.

Uno stadio moderno, inclusivo e sostenibile

Il nuovo impianto sportivo sarà una struttura polisportiva moderna, progettata per ospitare diverse discipline come calcio a 5, pallavolo, basket e tennis. Sono previsti spogliatoi regolamentari per atleti e arbitri, uffici, magazzini e servizi, oltre a tribune da 200 posti a sedere. A completare l’opera, una grande area parcheggio di circa 1.200 metri quadrati, con spazi dedicati a persone con disabilità, squadre sportive e autobus.

Grande attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali ed energetici. Lo stadio sarà totalmente accessibile e quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, sistemi di solare termico e un impianto di recupero delle acque meteoriche con trattamento di prima pioggia. L’acqua recuperata verrà riutilizzata per l’irrigazione e la pulizia degli spazi, riducendo i costi di gestione e l’impatto ambientale.

I lavori, che partiranno nei prossimi giorni, restituiranno a Frigintini uno spazio sportivo e sociale di nuova generazione, destinato a diventare punto di riferimento per giovani, famiglie, associazioni sportive e per l’intero territorio di Modica.

