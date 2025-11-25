Fotografia e creatività a Ragusa: sessioni pratiche nelle vie di Ibla

Si è svolta ieri a Ragusa la prima giornata del workshop “Ragusa tra i fotografi”, organizzato dall’Associazione Fotografi Iblei (AFI) sotto la guida del presidente Enzo Giummarra e del vicepresidente Ignazio Di Grandi. L’evento, che si concluderà oggi, martedì 25 novembre, vede la partecipazione straordinaria del master Ivan Schirmenti, noto esponente della fotografia contemporanea.

Uno dei momenti più suggestivi è stata la sessione pratica nelle vie di Ragusa Ibla, dove i partecipanti hanno immortalato scorci caratteristici della città antica. L’iniziativa ha avuto un tocco speciale grazie alla presenza di due modelli in eleganti abiti da sposa, che hanno arricchito gli scatti con fascino e raffinatezza, catturando l’attenzione dei passanti.

Il presidente Enzo Giummarra ha sottolineato l’importanza del workshop: “Dopo dieci anni di attività, l’AFI continua a essere un punto di riferimento per appassionati e professionisti della fotografia. Eventi come questo confermano la nostra capacità di aggregare talenti e offrire occasioni di crescita artistica e tecnica di alto livello”.

Il vicepresidente Ignazio Di Grandi ha aggiunto: “La partecipazione e l’entusiasmo dei presenti dimostrano il valore del nostro impegno. L’AFI non è solo un’associazione, ma una comunità che favorisce lo scambio di idee e l’approfondimento dei diversi aspetti della fotografia”.

Il workshop si concluderà oggi con ulteriori attività formative e momenti di riflessione, confermando Ragusa come crocevia di cultura e creatività fotografica nel panorama siciliano.

