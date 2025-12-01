Fortuna in provincia di Ragusa: ambo secco a Modica e quaterna a Comiso. I premi

Un sabato fortunato per la provincia di Ragusa, che nel concorso del Lotto ha messo a segno la seconda e la terza vincita più alta registrata in Italia. I due centri premiati – come riportato da Agimeg – sono Modica e Comiso, con premi complessivi superiori ai 43.000 euro.

Modica: ambo secco da 25.000 euro

La seconda vincita più alta del concorso arriva da Modica, lungo la Strada Statale 115, dove un giocatore ha centrato un ambo secco sulla ruota di Palermo.

La combinazione vincente 30-90 ha fruttato un premio da 25.000 euro, regalando una grande soddisfazione al fortunato giocatore e agli esercenti della ricevitoria.

Comiso: quaterna secca da 18.675 euro

La terza vincita più alta del concorso è stata registrata a Comiso, nella ricevitoria di Via degli Eucalipti. Qui, una schedina da 3 euro giocata sulla ruota di Torino ha centrato la quaterna secca 2-38-72-87, portando nelle tasche del vincitore 18.675 euro.

