Fondi regionali per restauro chiese Madonna del Rosario a Pozzallo e San Giovanni a Modica

A seguito di apposito emendamento presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate, l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ha stanziato le somme di 55 mila e 70 mila euro rispettivamente in favore delle Chiese Madonna del Rosario di Pozzallo e S.Giovanni Evangelista di Modica. Nel dettaglio per la chiesa pozzallese i fondi verranno utilizzati per interventi di somma urgenza per la sostituzione degli infissi. Nel secondo caso per il delicato restauro dei capolavori su tela di S.Francesco da Paola, S.Giuseppe Morente, S.Margherita da Cortona e S.Maddalena.

“Sono soddisfatto di questo ulteriore stanziamento a favore del nostro territorio – commenta l’Onorevole Abbate – che va sanare due situazioni diverse che ci erano state segnalate dai fedeli diverse volte. Nel caso di Pozzallo, la sostituzione degli infissi era ormai improrogabile visto che i vecchi non garantivano la minima protezione dalle intemperie e soprattutto in inverno assistere alle funzioni era diventato difficoltoso. Nel secondo caso, la chiesa di S.Giovanni a Modica Alta, parliamo di capolavori dall’altissimo valore che ormai versano in condizioni pietose. Il loro restauro restituirà alla comunità delle splendide opere d’arte e ulteriori motivi per recarsi a visitare questa perla del barocco siciliano”.