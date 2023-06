Fiumi di birra in strada: camion perde cassone

L’incidente sulla strada provinciale che collega la città di Modica con quella di Pozzallo. Un incidente autonomo in cui è stato coinvolto un solo automezzo pesante. L’autoarticolato, nel primo pomeriggio di oggi, era in transito sulla provinciale con direzione verso la città di Pozzallo quando, per cause in corso di accertamento, è incappato in un incidente autonomo. La parte posteriore cassonata sarebbe finita rovinosamente a terra, quasi uno scivolamento sul manto stradale, ed avrebbe invaso anche il muro che delimita la carreggiata ed una porzione del terreno limitrofo. Sul posto per rilevare l’incidente sono intervenute le forze dell’ordine ed il vigili del fuoco.

Sull’autoarticolato c’era un carico di bottiglie di birra che sono finite per buona parte in strada in un ammasso di vetro. Da accertare le cause dell’incidente e soprattutto verificare se abbia contribuito, nell’incidente, l’ipotesi della perdita di controllo da parte del conducente il mezzo pesante. La spettacolarità dell’incidente ha fatto rallentare il traffico sulla provinciale di collegamento fra Modica e Pozzallo.