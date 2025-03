Fiorettiste modicane tra le migliori otto d’Italia, sfuma per un soffio la finale maschile

Grande prestazione per la Conad Scherma Modica alla prova unica del Gran Prix Nazionale Kinder+Sport a squadre di fioretto Under 14, svoltasi nelle strutture sportive del CUS Salerno a Baronissi. L’evento, considerato un vero e proprio Campionato Italiano a squadre per le categorie giovanili, ha visto la partecipazione dei migliori talenti della scherma nazionale.

Le fiorettiste modicane tra le migliori otto d’Italia

Nella categoria bambine/giovanissime di fioretto femminile, la squadra composta da Noemi Cannata, Celeste Guccione, Giorgia Maria Gurrieri e Sofia Spadaro ha ottenuto un eccellente ottavo posto finale.

Dopo un inizio leggermente incerto nel girone preliminare, complici l’emozione e qualche difficoltà iniziale, le quattro fiorettiste modicane hanno reagito con determinazione: vittoria contro Accademia Schermistica Fiorentina (36-24), vittoria sofferta contro Capitolina Scherma (36-32), sconfitta contro Circolo Scherma Terni (29-36).

Nel tabellone ad eliminazione diretta, dopo aver superato il primo turno, le modicane hanno affrontato un match molto combattuto contro il Pisacherma, imponendosi per 36-32 e guadagnando così l’accesso tra le prime otto squadre italiane.

Nei quarti di finale, la sfida contro la Raggetti Firenze è stata impegnativa: le toscane hanno preso il largo nella prima metà dell’incontro, arrivando a +10, ma una grande rimonta delle modicane ha riacceso le speranze. Nonostante il recupero, le avversarie sono riuscite a chiudere il match, lasciando alla Conad Scherma Modica un comunque prestigioso ottavo posto e la consapevolezza di potersela giocare con le migliori.

Sfortuna per la squadra maschile

Meno fortunata la prova della squadra maschietti/giovanissimi, composta da Barone, Leggio, Lombardo e Turtula. Dopo un’ottima gara, i giovani schermidori modicani hanno visto sfumare l’accesso alla finale a otto per una sola stoccata: nel match decisivo contro il Club Scherma Pesaro, pur partendo in vantaggio, hanno subito una rimonta nell’ultima frazione, cedendo per 35-36.

Prossimi impegni

Il prossimo weekend sarà dedicato al Trofeo Promozionale Esordienti, manifestazione ludico-sportiva per gli Under 10 ancora non agonisti, che si svolgerà al PalaCus di Catania.

