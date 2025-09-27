Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
Ficarra e Picone tornano con Sicilia Express: con Barbara Tabita nuova serie comedy su Netflix
27 Set 2025 11:04
Il celebre duo comico siciliano Ficarra e Picone è pronto a conquistare il pubblico con una nuova avventura televisiva. Dal 5 dicembre 2025 arriva infatti su Netflix Sicilia Express, la serie comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone.
La serie, prodotta da Tramp Limited, è stata realizzata con la collaborazione degli sceneggiatori Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.
Due infermieri siciliani tra Milano e Palermo
In Sicilia Express i protagonisti Salvo e Valentino vestono i panni di due infermieri siciliani che vivono divisi tra il lavoro a Milano e gli affetti a Palermo. Pochi giorni prima di Natale, la loro vita subisce una svolta inaspettata: i due scoprono un portale magico che li proietta in un’avventura sorprendente, piena di colpi di scena e situazioni comiche, ma non sempre favorevoli.
Il cast: da Katia Follesa a Barbara Tabita
Accanto a Ficarra e Picone ci saranno anche Katia Follesa e Barbara Tabita, due attrici amatissime che arricchiscono un cast all’insegna della comicità e della freschezza.
Un ritorno atteso
Con Sicilia Express, Ficarra e Picone riportano sul piccolo schermo la loro inconfondibile comicità fatta di autoironia, situazioni paradossali e riflessioni sulla vita quotidiana. La nuova serie promette di mescolare realtà e fantasia, regalando agli spettatori un racconto divertente ma anche capace di far riflettere.
La prima clip ufficiale e le immagini della serie sono già disponibili online, aumentando l’attesa dei fan per questo ritorno. (clicca qui)
© Riproduzione riservata