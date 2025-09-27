Ficarra e Picone tornano con Sicilia Express: con Barbara Tabita nuova serie comedy su Netflix

Il celebre duo comico siciliano Ficarra e Picone è pronto a conquistare il pubblico con una nuova avventura televisiva. Dal 5 dicembre 2025 arriva infatti su Netflix Sicilia Express, la serie comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone.

La serie, prodotta da Tramp Limited, è stata realizzata con la collaborazione degli sceneggiatori Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.

Due infermieri siciliani tra Milano e Palermo

In Sicilia Express i protagonisti Salvo e Valentino vestono i panni di due infermieri siciliani che vivono divisi tra il lavoro a Milano e gli affetti a Palermo. Pochi giorni prima di Natale, la loro vita subisce una svolta inaspettata: i due scoprono un portale magico che li proietta in un’avventura sorprendente, piena di colpi di scena e situazioni comiche, ma non sempre favorevoli.

Il cast: da Katia Follesa a Barbara Tabita

Accanto a Ficarra e Picone ci saranno anche Katia Follesa e Barbara Tabita, due attrici amatissime che arricchiscono un cast all’insegna della comicità e della freschezza.

Un ritorno atteso

Con Sicilia Express, Ficarra e Picone riportano sul piccolo schermo la loro inconfondibile comicità fatta di autoironia, situazioni paradossali e riflessioni sulla vita quotidiana. La nuova serie promette di mescolare realtà e fantasia, regalando agli spettatori un racconto divertente ma anche capace di far riflettere.

La prima clip ufficiale e le immagini della serie sono già disponibili online, aumentando l’attesa dei fan per questo ritorno. (clicca qui)

© Riproduzione riservata