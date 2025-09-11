Fiamme in via Grimaldi a Modica: allarme nel cuore della notte, bruciati alcuni cassonetti

Proprio qualche ora dopo il vertice convocato in Prefettura a Ragusa per affrontare l’argomento ordine pubblico a Modica, in via Clemente Grimaldi si è verificato l’incendio di alcuni cassonetti dei rifiuti collocati a servizio di alcuni esercizi commerciali del centro storico.

La richiesta di intervento è arrivata alla caserma dei Vigili del Fuoco di Modica intorno alle 3.40, nel cuore della notte. Le fiamme sviluppatesi ai danni di una struttura in legno che contiene i mastelli della raccolta differenziata, sono state spente dai Vigili del Fuoco giunti sul posto, ma le coperture dei cassonetti erano già andate distrutte e avevano provocato un denso fumo suscitando la preoccupazione dei residenti. Sull’episodio indagano gli inquirenti, ma è verosimile che l’incendio sia opera dei soliti balordi che nelle ore notturne si aggirano per la città.

